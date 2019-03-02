В Карелии загорелся погрузчик

МЧС по Карелии сообщило о ликвидированном возгорании фронтального погрузчика.

Первого марта в 15:47 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара во фронтальном погрузчике.

ЧП произошло в Прионежском районе, на ст. Деревянка, где располагается погрузочный терминал.

В 16.10 пожар ликвидирован. В тушении принимали участие 8 человек и двк единицы техники.