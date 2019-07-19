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Новости. Происшествия
09:44, 19 Июля 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин

В Карелии загорелся жилой дом

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Пожар произошел 18 июля в Вилге, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.12 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Вилга на ул. Новая, 7. В 14.50 пожар ликвидирован.

Сгорела кухня на площади 8 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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