В Карелии загорелся жилой дом

Пожар произошел 18 июля в Вилге, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.12 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Вилга на ул. Новая, 7. В 14.50 пожар ликвидирован.



Сгорела кухня на площади 8 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.