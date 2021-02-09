В Карелии заканчивается финансовая поддержка работающих пенсионеров, отправленных на самоизоляцию из-за коронавируса

Выплата пособий по временной нетрудоспособности для граждан 65 лет и старше заканчивается, сообщил министр экономики Карелии Олег Ермолаев.

В своем обращении министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев уведомил работодателей республики, что необходимо готовиться к поэтапному снятию ограничений для бизнеса, а сотрудникам предприятий к возвращению в привычный ритм работы.

"В настоящее время в целях предупреждения заболеваний коронавирусной инфекцией для лиц в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции и состоящих в трудовых отношениях с предприятиями и организациями городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа предусмотрено назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. Эта мера поддержки работающих граждан старшего возраста планируется к завершению", - сказал Ермолаев.

Также министр отметил, что прорабатывается возможность смягчения ограничительных мер, в том числе для предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений.

Решения по снятию ограничений для бизнеса будут приниматься при сохранении положительной динамики снижения заболеваний граждан COVID-19, а также при обеспечении хозяйствующими субъектами неукоснительного соблюдения антиковидных мер.

В этой связи Олег Ермолаев посоветовал работодателям республики организовать работу по предоставлению возможности первоочередной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудникам в возрасте 65 лет и старше.

Записаться на вакцинацию самому, а также записать "другого человека" (работника предприятия) можно непосредственно в "Личном кабинете" Единого портала государственных услуг (сайт "Госуслуги"). Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в другую поликлинику на удобное для Вас время и день.

Также осуществляется запись через регистратуру поликлиник по телефону или при личном посещении.