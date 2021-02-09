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В Карелии заканчивается финансовая поддержка работающих пенсионеров, отправленных на самоизоляцию из-за коронавируса

Новости. Общество
14:03, 10 Февраля 2021
фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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Выплата пособий по временной нетрудоспособности для граждан 65 лет и старше заканчивается, сообщил министр экономики Карелии Олег Ермолаев.

В своем обращении министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев уведомил работодателей республики, что необходимо готовиться к поэтапному снятию ограничений для бизнеса, а сотрудникам предприятий к возвращению в привычный ритм работы.

"В настоящее время в целях предупреждения заболеваний коронавирусной инфекцией для лиц в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции и состоящих в трудовых отношениях с предприятиями и организациями городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа предусмотрено назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. Эта мера поддержки работающих граждан старшего возраста планируется к завершению", - сказал Ермолаев.

Также министр отметил, что прорабатывается возможность смягчения ограничительных мер, в том числе для предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений.

Решения по снятию ограничений для бизнеса будут приниматься при сохранении положительной динамики снижения заболеваний граждан COVID-19, а также при обеспечении хозяйствующими субъектами неукоснительного соблюдения антиковидных мер.

В этой связи Олег Ермолаев посоветовал работодателям республики организовать работу по предоставлению возможности первоочередной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудникам в возрасте 65 лет и старше.

Записаться на вакцинацию самому, а также записать "другого человека" (работника предприятия) можно непосредственно в "Личном кабинете" Единого портала государственных услуг (сайт "Госуслуги"). Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в другую поликлинику на удобное для Вас время и день.

Также осуществляется запись через регистратуру поликлиник по телефону или при личном посещении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-02-10 15:10:08
" Скучно девочки" ( фото + Ермолаев ) )))))) :)
Вася
2021-02-10 14:52:58
в 2020 году зарплату 2700 баксов, а в результате еле на макароны хватает,
Изя
2021-02-10 15:05:43
Вася, так получились , отнесись с пониманием )))
Вася
2021-02-10 14:44:00
Те, кто выживет в 20-е, еще будут завидовать тем, кто сдох в 90-е.
Изя
2021-02-10 15:05:06
Вася, )))))) :)
Вася
2021-02-10 14:41:30
Во всем виноваты агенты Госдепа и Украины.
Вася
2021-02-10 14:40:30
Государство заботится о своих людях!!! Вот поэтому дети силовиков и будут учится бесплатно.
Вася
2021-02-10 14:39:28
Обидно осознавать, что у "них там " двойные стандарты, а у "нас тут" параллельные миры.
Вася
2021-02-10 14:38:21
мы проявляем озабоченность,
Вася
2021-02-10 14:37:19
Старикам что то подкинуть надо. Они главные голосовальщики. Но не много. Только чтобы проголосовали правильно.
Изя
2021-02-10 14:40:50
Вася, ты клоун . но пишешь правильно ))))
врунофф
2021-02-10 14:33:19
Так называемых карельских учОных с пушкинской в количестве 800 штук будет весьма полезно отправить на работу в сельские школы. Вместе с ихними сватьями, братьями, внуками и прочей родословной.
кир
2021-02-10 14:14:24
Деньги не платить на халяву.
Вася
2021-02-10 14:46:14
кир, где деньги зин?
Горожанин
2021-02-10 14:33:48
кир, какая тут халява! Из-за неиндексации пенсии работающие пенсионеры уже треть размера пенсии потеряли. А они ведь с работы налоги платят
David
2021-02-10 14:28:29
кир, и это пишешь ты, который всю жизнь паразитируешь?!
кир
2021-02-10 14:55:48
давидка, тебе скучно без меня было? Не с кем и поговорить. Бездельников целый батальон наберется. Кот мне советует с тобой не общаться за плохое поведение.
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