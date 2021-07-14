В Карелии закладчику наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы

Полицейские Карелии задержали с поличным подозреваемого в попытке сбыта наркотика в крупном размере.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия при отработке оперативной информации установили подозреваемого в особо тяжком преступлении. Об этом сообщает полиция.

Полицейские выяснили, что не так давно мужчина, являющийся потребителем запрещенных веществ, приехал в Петрозаводск. Здесь он планировал сбывать наркотик.

Оперативники задержали 38-летнего жителя Архангельской области с поличным у тайника-закладки. У задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и банковские карты, которые тот использовал в преступных целях, а из тайника извлекли сверток. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в нем находилось более 97 граммов вещества производного n-метилэфедрона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотического вещества в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что у мужчины, расплатившегося «билетом банка приколов» в церкви Карелии, обнаружили наркотики.