В Карелии заключенные построили для детей-инвалидов прогулочную веранду

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УФСИН по Карелии подарил Ладвинскому детскому дому-интернату веранду.
У группе "ГБСУ СО "Ладвинский ДДИ" сообщили, что заключенные подарили детскому дому прогулочную веранду.
"Нашим особенным ребятам не рекомендовано перегреваться на солнце жаркими летними днями, поэтому отдохнуть во время прогулки в тени веранды это действительно важно. Кроме того, веранды позволяют не прекращать прогулки на свежем воздухе и во время дождя, при этом помогая остаться сухими и не простыть", – отметили в группе.
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