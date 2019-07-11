В Карелии заключенные построили для детей-инвалидов прогулочную веранду

УФСИН по Карелии подарил Ладвинскому детскому дому-интернату веранду.

У группе "ГБСУ СО "Ладвинский ДДИ" сообщили, что заключенные подарили детскому дому прогулочную веранду.

"Нашим особенным ребятам не рекомендовано перегреваться на солнце жаркими летними днями, поэтому отдохнуть во время прогулки в тени веранды это действительно важно. Кроме того, веранды позволяют не прекращать прогулки на свежем воздухе и во время дождя, при этом помогая остаться сухими и не простыть", – отметили в группе.