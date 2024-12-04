В Карелии засор мусоропровода в многоквартирном доме обернулся большими проблемами для жильцов

Из-за засора мусоропровода жильцам придется платить за ремонт подъезда.

Инцидент, произошедший в доме 81а по Октябрьскому шоссе в Кондопоге, наглядно продемонстрировал, к каким последствиям может привести безответственное отношение отдельных жильцов к общедомовому имуществу.

Как рассказали на странице Кондопожского ММП ЖКХ, из-за того, что кто-то из жильцов решил избавиться от старых обоев, сбросив их в мусоропровод, возник серьезный засор. Работникам коммунальных служб пришлось приложить немало усилий, чтобы устранить проблему: вручную доставать мусор и даже пробивать дыру в стене.

Помимо непосредственных затрат на устранение засора, жильцы дома столкнулись с дополнительными проблемами. Поврежденную стену придется ремонтировать. Кроме того, жильцам придется платить за вывоз старой мебели, которую кто-то оставил возле подъезда. «Крупногабаритные отходы запрещено складировать у подъездов — региональный оператор КГО оттуда не вывозит», — подчеркнули в группе ЖКХ.

Сотрудники также напомнили, что мусоропровод предназначен для утилизации небольших объемов бытовых отходов. Чтобы избежать проблем, необходимо соблюдать простые правила:

— Не выбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, строительный мусор, жидкости и другие запрещенные отходы (с подробным списком можно ознакомиться на странице ЖКХ).

— Использовать специальные пакеты для мусора.

Кроме того, при необходимости вызова специалистов для прочистки мусоропровода, виновник должен нести ответственность за понесенные расходы — при отказе от добровольной оплаты деньги могут взыскать в судебном порядке.