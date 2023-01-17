Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
27.02.2023 15:54
Судебные приставы Карелии обновили список выставленных на торги автомобилей и недвижимости
27.02.2023 10:11

В Карелии завели уголовные дела на чиновников, позволивших вырубить городской парк

Новости. Криминал
06:40, 28 Февраля 2023
фото: © ИТАР-ТАСС / Евгений Епанчинцев

Новости партнеров

Прокуратура республики проверила законность вырубок в городском парке Медвежьегорска на берегу реки, возле которой снимали фильм «Любовь и голуби».

На личном приеме к прокурору Карелии обратилась жительница Медвежьегорска, пожаловавшаяся на вырубку части деревьев в городском парке вдоль реки Кумса. После этого по поручению прокурора была организована проверка.

Было установлено, что власти Медвежьегорского района утвердили регламент

«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», который предполагал согласование выдачи подобных разрешений главой местной администрации. И.о. главы района согласовал вырубку деревьев в парке вдоль реки Кумса, но с грубыми нарушениями требований этого регламента.

«Так, при решении вопроса не было произведено обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, предварительные форма и размер компенсации за утрату зеленых насаждений соответствующей комиссией не определялись», — отметили в прокуратуре.

В адрес главы района прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Двое должностных лиц районной администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Нашли работники прокуратуры и место хранения вырубленных деревьев — их передали для отопления местной школе.

Местная администрация заключила договор на подготовку эскиза по благоустройству парковой территории с комплексным озеленением в районе реки.

Кроме того, в Медвежьегорском межрайонном следственном отделе СУ СК было возбуждено уголовное дело в отношении виновных должностных лиц по статье «халатность». Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
22.02.2023, 00:10
Названы неожиданные причины ухудшения зрения
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения
26.02.2023, 13:46
Насытившаяся добычей толпа отступила, мужчина бросил под ноги старушке разорванную коробку

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.