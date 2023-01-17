В Карелии завели уголовные дела на чиновников, позволивших вырубить городской парк

Прокуратура республики проверила законность вырубок в городском парке Медвежьегорска на берегу реки, возле которой снимали фильм «Любовь и голуби».

На личном приеме к прокурору Карелии обратилась жительница Медвежьегорска, пожаловавшаяся на вырубку части деревьев в городском парке вдоль реки Кумса. После этого по поручению прокурора была организована проверка.

Было установлено, что власти Медвежьегорского района утвердили регламент

«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», который предполагал согласование выдачи подобных разрешений главой местной администрации. И.о. главы района согласовал вырубку деревьев в парке вдоль реки Кумса, но с грубыми нарушениями требований этого регламента.

«Так, при решении вопроса не было произведено обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, предварительные форма и размер компенсации за утрату зеленых насаждений соответствующей комиссией не определялись», — отметили в прокуратуре.

В адрес главы района прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Двое должностных лиц районной администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Нашли работники прокуратуры и место хранения вырубленных деревьев — их передали для отопления местной школе.

Местная администрация заключила договор на подготовку эскиза по благоустройству парковой территории с комплексным озеленением в районе реки.

Кроме того, в Медвежьегорском межрайонном следственном отделе СУ СК было возбуждено уголовное дело в отношении виновных должностных лиц по статье «халатность». Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.