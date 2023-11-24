В Карелии завершается программа расселения аварийного жилья

Благоустроенные квартиры получили около 70 процентов жителей аварийных домов, остальные выбрали денежное возмещение.

На заседании правительства республики под руководством Главы Карелии Артура Парфенчикова 24 ноября обсудили завершение расселения жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Расселение аварийного жилья ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В региональной адресной программе расселения участвуют Петрозаводск и все районы Карелии, кроме Костомукшского городского округа, в котором нет домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Изначально закончить расселение планировалось в 2025 году. Но Артур Парфенчиков поручил завершить программу досрочно — до конца 2023 года. Как отметил руководитель региона, сейчас остается расселить менее 10 процентов квартир, включенных в программу.

«В республике построено 16 многоэтажных домов, это 1525 благоустроенных квартир. Сейчас мы находимся на стадии завершения программы, и это значит, что на два года раньше многие наши земляки получили добротное жилье», — отметил глава республики.

Новые дома построены в разных городах и поселках Карелии: в Петрозаводске, Беломорске, Суоярви, Сортавале, Лахденпохье, Пиндушах, Янишполе, Шуе. Программой также предусмотрены покупка благоустроенных квартир на вторичном рынке и выплата компенсаций собственникам аварийных квартир.

Благоустроенное жилье получили около 70 процентов жителей аварийных домов, остальные выбрали денежное возмещение. Сейчас действующая программа расселения полностью завершена в семи районах — Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Муезерском, Питкярантском, Пряжинском и Сегежском. До конца ноября планируется завершить программу еще в четырех районах — Кемском, Олонецком, Прионежском и Пудожском.

«Из 3 738 квартир в 636 домах уже расселено 3 500 квартир. Остаток — 238 квартир, к 1 декабря их останется 150 квартир», — уточнил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Артур Парфенчиков поинтересовался, как проходит расселение участников СВО, которые должны получить жилье или компенсации по действующей программе, но находятся в зоне военных действий.

«Если нет возможности оформить доверенность или приехать в отпуск, то на основании справки из военкомата компенсация или квартира дожидаются своих владельцев», — пояснил Виктор Россыпнов.

Глава Карелии поручил держать такие случаи под контролем.

В муниципалитетах, где отмечается наибольшее количество аварийного жилья — а это Петрозаводск, Беломорский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Сортавальский и Суоярвский районы — программа будет закончена до конца текущего года.

Карелия продолжит расселение аварийного жилья после утверждения новой программы на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе правительства республики.