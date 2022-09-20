В Карелии завершили ремонт дороги до соседнего региона

На юге республики обновили дорогу Усланка-Мегрега-Обжа.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, готовность автомобильной дороги Усланка — Мегрега — Обжа составляет 100%. Подрядчик закончил работы на участке протяженностью 25 километров, соединяющим Карелию и Ленинградскую область.

Дорога проходит через населенные пункты Мегрега, Куйтежа и Мегрозеро.

Всего, как сообщили в Минтрансе, в этом году в Олонецком районе приводят в порядок более 60 километров дорог. Ранее ремонт был сделан на дороге «Олонец — Питкяранта — Леппясилта», где проезжая часть проходит по сложной местности. Также в этом году в подрядная организация почти выполнила работы на подъезде к деревне Нурмолицы.