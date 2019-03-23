В Карелии завершились воздушные учения военных

Больше 20 расчетов зенитных ракетных комплексов С-300ПС из состава Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели двустороннее тактическое учение.

В ходе учения пилоты самолетов Су-24, Су-34, Су-25, Су-27, Су-30СМ, выступавшие в роли противника выполняли налеты на ложные, замаскированные и стартовые позиции пусковых установок и пунктов управления ракетных систем.

Как сообщили в ЗВО, зенитчики перехватывали цели и проводили электронные пуски по целям на высоте от 200 до трех тысяч метров в воздухе Ленинградской, Смоленской, Курской, Воронежской, Тверской области и Карелии.



После электронных стрельб расчеты сменили позиции и зарядили боевые части, пишет "Мойка".



В учениях участвовали больше тысяч военнослужащих ВВС и ПВО, около 30 самолетов и примерно 200 единиц оружия и боевой техники.