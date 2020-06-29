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В Карелии жалоб на проведение голосования по поправкам к Конституции РФ не поступало

Новости. Общество
15:04, 30 Июня 2020
фото: © ЦИК Карелии
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Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, как в Карелии проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

В ходе "прямой линии" с главой Карелии Артуром Парфенчиковым председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин напомнил, что голосование по поправкам к Конституции РФ идет с 25 июня по 1 июля с 8 .00 до 20.00.

"На сегодняшний день проголосовало 132 тысячи участников, – сообщил Бахилин. - Жалоб на проведение голосования не поступало. Считаю, что все проходит хорошо, с соблюдением мер санитарно–эпидемиологического режима".

Алексей Бахилин отметил, что все участники голосования, пришедшие на избирательные участки, получают средства защиты: маску и перчатки, а также им выдается индивидуальная ручка.

"Соблюдаются меры дистанцирования участников голосования, – уточнил Бахилин. – И то, что голосование проходит в течение такого длительного периода, позволяет избежать сосредоточения участников голосования в один день на избирательных участках".

Председатель ЦИК Карелии выразил надежду, что все граждане проявят ответственность и придут в официальный день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменения Конституции РФ – 1 июля на избирательные участки и сделают свой выбор.

Тем, кто сегодня не находится по месту прописки, но желает проголосовать, Алексей Бахилин порекомендовал обратиться в ближайшую избирательную комиссию, которая всегда окажет помощь.

По информации председателя ЦИК Карелии, сегодня голосование проходит не только в помещениях, на избирательных участках, но и на открытых площадках. Заявки для такого голосования необходимо было подавать до 21 июня.

"У нас 30 тысяч человек проголосовали вне помещений – на придомовых территориях и приусадебных участках, – сказал Алексей Бахилин. – Все проходит с участием наблюдателей, поэтому жалоб на такие мероприятия нет".

Как отметил в ходе диалога глава Карелии Артур Парфенчиков, ему известны случаи, когда жители, особенно пожилые, звонили в ЦИК и благодарили за то, что к ним пришли домой и предоставили возможность проголосовать.

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Комментарии

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прихожанин
2020-06-30 15:11:30
Само голосование является нарушением Конституции РФ , поэтому и жаловаться на что бессмысленно .
новый
2020-06-30 15:08:21
Хде Слабунова в футболке ? Заокеанские хозяева премию не дадут.
Гость
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