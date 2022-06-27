В Карелии женщина хотела отправить домой пьяную соседку и получила пять раз топорищем по голове

Житель Суоярви «защитил» пьяную мать от соседки, которая хотела отправить гостью домой.
В полицию поступила информация о том, что в одном из общежитий Суоярви избили женщину. Участковый выехал на место происшествия и выяснил обстоятельства произошедшего, рассказали в МВД Карелии.
Пострадавшая – 39-летняя горожанка – распивала у себя дома спиртные напитки с соседкой. Под конец застолья гостья уснула. Тогда хозяйка жилища отправилась к её сыну, который проживает этажом выше, сообщила ему о матери и попросила забрать её из комнаты. Поняв нетрезвую женщину превратно и решив, что его близкую родственницу обидели, 41-летний суоярвец взял топорище и, по версии правоохранителей, используя деревянное изделие как оружие, нанёс собеседнице не менее пяти ударов по голове. Свидетели случившегося вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали женщину. Впоследствии полученные ею травмы были квалифицированы как повлекшие лёгкий вред здоровью.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, отсидевший срок за убийство житель Петрозаводска насмерть забил гостя обухом топора.
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