В Карелии женщина-лесничий за взятки и мошенничество отправится в колонию

Верховный суд Карелии ужесточил приговор бывшему лесничему из Пряжи за коррупционные преступления – вместо штрафа она отправится в колонию.

Верховный суд Карелии удовлетворил апелляционное представление прокурора Пряжинского района по уголовному делу в отношении бывшего лесничего Паннильского лесничества. Приговором Пряжинского районного суда в ноябре прошлого года женщина была признана виновной в мошенничестве, служебном подлоге и получении взяток.

Как сообщили в прокуратуре республики, было установлено, что в 2014-2016 годах женщина-лесничий фиктивно трудоустроила своего сына на должность государственного инспектора участкового лесничества и таким способом похитила 194,6 тыс. рублей.

В тот же период времени она получила от представителя лесозаготовительной организации взятку свыше 1,7 млн рублей за проведение отводов лесосек и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках, за осуществление проверки качества отводов и таксации без выявления допущенных нарушений лесного законодательства, а также за подтверждение выполнения лесохозяйственных работ и подписание соответствующих актов без фактического их выполнения. В результате незаконных действий лесничего арендная плата для компании за пользование участком леса была занижена на сумму более чем 18,6 млн рублей.

Также подсудимая получила взятку - 110 тыс. рублей (половину от общей суммы в 220 тыс. рублей) от представителя другого лесозаготовительного предприятия.

Суд первой инстанции приговорил ее к штрафу в размере 5 млн рублей с лишением права занимать должности государственной службы на срок 3 года.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора Верховный суд Карелии назначил более строгое наказание - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 1,8 млн рублей.