В Карелии женщина на внедорожнике сбила двух девушек-подростков

В Кондопожском районе дама на Land Cruiser сбила двух пешеходов 16 и 17 лет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 17 июля в 10.35 утра в Кондопожском районе произошло ДТП.

На 1 километре автодороги Кондопога — Горки, в районе деревни Голышево 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, сбила двух пешеходов. Две девушки 16 и 17 лет шли вдоль дороги во встречном направлении.

В результате аварии 16-летняя девушка была травмирована.

Напомним, вчера серьезная авария произошла в Петрозаводске — кроссовер разнес легковой автомобиль на перекрестке в Петрозаводске.