В Карелии женщина перевела деньги мошенникам, несмотря на предупреждения банка

В полиции Кеми зарегистрировано сообщение о дистанционном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

49-летняя жительница Кеми получила в социальной сети сообщение, которое пришло с аккаунта сестры, которая попросила одолжить денег. Женщина попыталась перечислить необходимую сумму на номер карты, который указала родственница. Но первый перевод не прошел - банк отказал в транзакции.

Тут же владелице счета позвонили сотрудники финансового учреждения и сказали, что перечисление денежных средств осуществляется на подозрительный счет. Однако кемлянка сказала, что все в порядке. Вторая операция была успешна, и она сумела перевести 12 тысяч рублей.

После перевода денежных средств потерпевшая позвонила сестре и узнала, что та не нуждалась в деньгах, а ее страница в социальной сети была взломана.

В настоящее время в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.