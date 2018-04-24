Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:29, 24 Апреля 2018

В Карелии женщина перевела деньги мошенникам, несмотря на предупреждения банка

По теме

Банду наркодилеров из Украины и России осудили в Карелии
24.04.18 13:19
В Петрозаводске женщина украла чужой автомобиль и сдала его на металлолом
24.04.18 11:22
ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске пытались угнать дважды, подозреваемые объявлены в розыск
24.04.18 06:40
Все новости
Загрузка...

В полиции Кеми зарегистрировано сообщение о дистанционном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

49-летняя жительница Кеми получила в социальной сети сообщение, которое пришло с аккаунта сестры, которая попросила одолжить денег. Женщина попыталась перечислить необходимую сумму на номер карты, который указала родственница. Но первый перевод не прошел - банк отказал в транзакции.

Тут же владелице счета позвонили сотрудники финансового учреждения и сказали, что перечисление денежных средств осуществляется на подозрительный счет. Однако кемлянка сказала, что все в порядке. Вторая операция была успешна, и она сумела перевести 12 тысяч рублей.

После перевода денежных средств потерпевшая позвонила сестре и узнала, что та не нуждалась в деньгах, а ее страница в социальной сети была взломана.

В настоящее время в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме

Банду наркодилеров из Украины и России осудили в Карелии
24.04.18 13:19
В Петрозаводске женщина украла чужой автомобиль и сдала его на металлолом
24.04.18 11:22
ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске пытались угнать дважды, подозреваемые объявлены в розыск
24.04.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
DomeNik
2018-04-24 13:19:22
Что тут скажешь: - так бывает !!!
И это нормально, я считаю.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

Сегодня 13:27
Тема недели
Алиханов выиграл суд по правам человека 1
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
"Дело о мерседесах" и мини-рынки
Сегодня 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 8
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2018 10:18
Личное мнение
Футбол как политика 2
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 9
19.04.2018 08:52
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»