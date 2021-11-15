В Карелии женщина поделилась бутербродом с грабителем и лишилась денег

Женщина отдала свой бутерброд мужчине, а тот оказался грабителем.

Костомукшские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Грабеж». Фигурантом выступил 45-летний житель города. Об этом сообщает МВД.

В один из дней обвиняемый проходил мимо охраняемой автомобильной стоянки и решил зайти в сторожевой домик, в котором в то время находилась работница. Как установило следствие, мужчина попросил у неё хлеба. Дама, пожалев его, решила отдать свой бутерброд. Как только женщина отвернулась, визитёр схватил со стола деньги — 2000 рублей и направился к выходу. Сторожу остановить его не удалось. Она вызвала полицию.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Похищенные деньги были у него изъяты. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. Санкция статьи предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.

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