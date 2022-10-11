В Карелии женщина проломила голову супругу бутылкой из-под водки, не совладав с эмоциями

В Беломорском районе 30-летняя женщина отправила в больницу своего 20-летнего возлюбленного.

В полицию поступило сообщение от медицинской бригады, которая оказала помощь 20-летнему жителю Беломорского района. Тот получил травму головы. Как выяснилось, нанесена она была бутылкой, сообщили в МВД Карелии.

Участковый разобрался в обстоятельствах происшествия. В один из дней октября между супругами произошел конфликт. Ранее не судимая 30-летняя беломорчанка, не совладав с эмоциями, взяла бутылку из-под водки и ударила спутника жизни.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине, использовавшей бутылку в качестве орудия преступления, грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, пьяная драка в Карелии закончилась проломленным черепом и смертью.