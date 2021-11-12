В Карелии женщина решила отомстить ревнивой приятельнице и стала фигуранткой уголовного дела

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела по факту самоуправства, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Калевальского района стала фигуранткой уголовного дела после инцидента, который произошел в августе. Тогда 35-летняя женщина гостила у знакомых. В ходе распития спиртного у нее возникла ссора с другой участницей застолья, которая приревновала ее к своему спутнику. По версии следствия, обвиняемая решила ей отомстить и, когда та ненадолго вышла на улицу, спрятала за окно ее телефон. Вернувшись, владелица гаджета обнаружила пропажу, но самостоятельно найти его не смогла. Она заявила о преступлении в полицию. Сумма ущерба была оценена в 30 000 рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и оказала содействие следствию. Теперь за самоуправство ей придется ответить перед законом. Женщине грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до шести месяцев.

Ранее в Карелии ревнивый муж получил удар ножом во время застолья на свалке.