В Карелии женщина спрятала под одеждой бутылку крепкого алкоголя в магазине, но далеко не ушла

Росгвардейцы задержали троих любителей бесплатной выпивки в Кондопожском и Кемском районах.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в среду, 19 октября, сотрудники отдела вневедомственной охраны в Кондопоге дважды выезжали по сигналу тревожной кнопки на охраняемые объекты. В первом случае в магазине на Октябрьском шоссе был задержан 33-летний гражданин, который украл алкоголь. При проверке базы было установлено, что у нарушителя имеются неоплаченные штрафы. А во втором случае росгвардейцы задержали 45-летнюю женщину. Она спрятала под одежду бутылку крепкого спиртного и пронесла мимо кассы. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один инцидент был зарегистрирован в Кеми. Там 56-летняя местная жительница попыталась скрыться с краденным товаром. Ее действия были замечены персоналом магазина.

Группы задержания передали злоумышленников полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в Карелии девушка взяла с прилавка бутылку крепкого алкоголя и выпила на глазах продавцов.