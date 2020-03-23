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В Карелии женщину в декрете лжеработник банка оставил без копейки

Новости. Криминал
10:12, 24 Марта 2020
фото: © Александр Полегенько/РИА
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Жительница Прионежского района, находящаяся в отпуске по уходу за детьми, "отдала" телефонным мошенникам более 16 тысяч рублей.

Еще один факт телефонного мошенничества зарегистрирован в Карелии. Жертвой стала 36-летняя жительница Прионежского района, которой поступил звонок с номера, начинающегося с +7-495… Мужчина назвал абонентку по имени-отчеству, сам представился сотрудником банка по имени Максим, и заявил: "На Ваше имя пытались оформить кредитные обязательства на 70 тысяч рублей. Попытка зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону".

Лжеработник банка заявил женщине, что в финансовой организации ей помогут, только следует установить на смартфон мобильное приложение. И сельчанка по просьбе неизвестного установила клиентский модуль на телефон, сфотографировала карты и успокоилась, решив, что теперь за нее все решат. На самом деле, того не подозревая, женщина позволила злоумышленнику удаленно следить за тем, что отображается на ее гаджете. "Сейчас будут поступать смс, пожалуйста, откройте их…", - инструктировал лжеработник банка. Общение длилось долго. В какой-то момент жительница Прионежья даже отвлеклась от сути происходящего и решила закрыть смс, но тут же получила грозный оклик "Максима" с предупреждением не делать этого. Это немного удивило жительницу Карелии, а вскоре связь прервалась из-за сбоев в сети.

Лишь к вечеру женщина обнаружила, что никакой защиты от банка не получила, а вот с ее кредитной и дебетовой карт списаны в общей сложности более 16 000 рублей. При этом вновь позвонил "Максим" и любезно поинтересовался, вернулись ли клиентке деньги? "Подождите, у меня почти ничего не осталось!" - возмутилась та. "А сколько осталось?" - вдруг спросил "банкир". Это насторожило женщину; она успела уточнить: "Вы что, мошенники?" и, получив утвердительный ответ, растерялась окончательно, а затем обратилась в полицию с просьбой привлечь виновных к ответственности. Она указала, что находится в отпуске по уходу за детьми и ущерб для нее является значительным, рассказали в МВД Карелии.

По завявлению женщины проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петрозаводчанка перевела мошенникам 225 тысяч рублей в надежде получить хорошую компенсацию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-24 10:23:14
Когда закончится беспредел? При этой власти - никогда. :)
1677
2020-03-24 11:29:11
кир, когда переведутся такие наивные люди
Гость
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