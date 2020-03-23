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Петрозаводчанка перевела мошенникам 225 тысяч рублей в надежде получить хорошую компенсацию

Новости. Криминал
15:29, 23 Марта 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Пенсионерка осталась без сбережений, поверив лжеполицейским, сообщили в МВД Карелии.

За помощью к полиции Петрозаводска обратилась пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился правоохранителем. В ходе разговора мужчина выяснил, что несколько лет назад 56-летняя петрозаводчанка покупала некие биологически активные добавки. И тогда он заявил, что БАДы оказались некачественными, а петрозаводчанке выплатят хорошую денежную компенсацию.

После этого женщина получила предложение оплатить налог. Пенсионерка отправилась в банк, сняла наличные и совершила первый перевод. На следующий день все повторилось, только теперь ей указали, что необходимо внести деньги на счет, чтобы оплатить будто бы положенную в таком случае комиссию. Далее якобы надо было оплатить работу инкассаторов и доставку денег, работу иных лиц.

В течение двух недель под различными предлогами петрозаводчанке звонили с различных номеров и просили переводить средства на неизвестные ей счета. После того, как она сообщила очередному собеседнику, что накопления закончились, и она не может оплатить следующую комиссию, звонки прекратились, а попытки дозвониться до абонентов самостоятельно закончились ничем. Всего женщина перевела 225 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Ранее в Кондопоге было зарегистрировано три факта хищения денег после переписки в соцсетях.

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Комментарии

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