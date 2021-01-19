В Карелии жители поселка пожаловались Путину на перебои со светом и отписки чиновников

Владельцы домов в коттеджном поселке "Северные просторы" написали очередное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили о проблемах с обеспечением электроэнергией населенного пункта.

Жители "Северных просторов" сообщили Владимиру Путину о ненадлежащем обеспечении 90 домашних хозяйств поселка электроэнергией в зимнее время. Авторы документа заявляют о слабом напряжении сети и вызванных этим многочисленных проблемах. Копия обращения есть у "Столицы на Онего".

Это письмо является очередным. Предыдущее обращение обитателей коттеджного поселка федеральные власти спустили обратно в Карелию для решения вопросов на местах.

Авторы нового обращения заявили, что ситуация усложнилась в течение зимы.

"Действенных мер к разрешению сложной ситуации компетентными органами предпринято не было, а сильные январские морозы усугубили проблемы слабого напряжения сети в 15 коттеджных поселках в районе деревни Бесовец Прионежского района РК, рассчитанных на постоянное проживание в них более 2000-2500 человек", - говорится в тексте письма.

При этом обратившиеся к Путину горожане критично оценили полученные от карельских чиновников ответы по беспокоящей их проблеме.

"Полученные от органов государственности власти субъекта ответы на обращение расцениваем как формальные, написанные "как под копирку", которыми продемонстрировано бездействие и явное невнимание к сложившейся проблеме", - сообщается в письме.

Авторы обращения рассказывают, что согласно ответу карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" отклонений напряжений за допустимые пределы от норм не зафиксировано. Однако жители поселка утверждают, что перебои с электричеством есть и приводят к поломкам оборудования.

"Недостаточное электроснабжение при температуре воздуха ниже 20-30 градусов приводит к падению напряжения в сети до уровня ниже 160 Вольт и, как следствие, к сбоям в работе отопительного оборудования, перегоранию вводных автоматов, поломке циркуляционных насосов, подающих воду из скважин и распределяющих теплоноситель по дому, обогревающих кабелей водяных скважин; а также к промерзанию домов, не имеющих альтернативных систем обогрева; систем водоснабжения. В конце 2020 года в соседних кооперативах "Сфера", "Астра" произошли случаи возгорания подстанций из-за превышения предельных нагрузок", - говорится в письме.

Авторы обращения получили ответ от карельских властей и компании "Газпром", в котором сообщается о вероятности строительства газопровода в 2022-2025 г.г. Обитателям поселка также сообщили о планах по реконструкции объектов электросетевого хозяйства для улучшения качества подаваемой электроэнергии.

В то же время авторы обращения указывают, что сейчас государственные органы не принимают экстренных мер для помощи гражданам.

"Мы продолжаем замерзать в своих домах, а обещания сделать жизнь комфортнее к 2025 году точно не улучшат качества электроснабжения еще в ближайшие 4 года", - говорится в письме, в котором жители "Северных просторов" также жалуются и на рост тарифов.

"Люди перестали верить обещаниям. В 2016-м году нам говорили, что исправят ситуацию к 2020-21 годам. Дескать, построим ПС "Прионежскую" и заживем. Но ничего не построено, лучше не стало. Сейчас обещают 2025-й год. Доживем до 2025-го, отмучаемся еще 4 года, будут говорить про 2030-ый. Ответы ведомств, по факту, - отписки", - заявил "Столице на Онего" председатель ТСН "Северные просторы" Игорь Пальцев.

"Таким образом, просим оказать помощь и содействие в решении проблемы надлежащего уровня электроснабжения наших поселков, ускорения их газификации, справедливого ценообразования указанной услуги во избежание оставления более 2000 человек без света, воды и тепла в зимний период", - резюмируют жители карельского коттеджного поселка, обращаясь к президенту страны.

Напомним, в декабре 2020 года обитатели "Северных просторов" уже обращались к Путину, описывая проблему с электроснабжением своего населенного пункта.