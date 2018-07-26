В Карелии жители поселка всем миром отремонтировали дорогу, где асфальт не менялся 30 лет

В поселке Шелтозеро Прионежского района Карелии отремонтировали участок дороги, где асфальт не менялся 30 лет.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети. Речь идет об участке от дома № 20 по ул. Лисицыной до дома № 8 по ул. Совхозная в поселке Шелтозеро. Именно по этой дороге жители поселка и соседних Рыборецкого и Шокшинского поселений добираются к зданию амбулатории и филиалу Центральной районной больницы.

"Более 30 лет прошло с тех пор, как эта дорога была заасфальтирована, - написал Парфенчиков - Из-за проблем с дренажной системой здесь скапливалась вода, особенно весной и осенью. В 2017 году администрация поселения частично выполнила работы по осушению дренажных канав. Однако ремонт дороги в полном объеме только за счет бюджета поселения был невозможен".

Как выяснилось, инициативу проявили жители поселка – они собрали необходимую сумму (115 тыс. рублей) для включения проекта в Программу поддержки местных инициатив. В результате из бюджета Карелии на ремонт дороги выделили субсидию в 680 тыс. рублей, а из бюджета поселения – 200 тыс. рублей.

