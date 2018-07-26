Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 26 Июля 2018

В Карелии жители поселка всем миром отремонтировали дорогу, где асфальт не менялся 30 лет

По теме

Англичанки пожаловались в полицию на бойфренда без пениса
25.07.18 23:30
Электричество может подорожать из-за нового утилизационного сбора
25.07.18 22:00
ФОТО: Жена Диброва на пляже топлес
25.07.18 21:30
Все новости
Загрузка...

В поселке Шелтозеро Прионежского района Карелии отремонтировали участок дороги, где асфальт не менялся 30 лет.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети. Речь идет об участке от дома № 20 по ул. Лисицыной до дома № 8 по ул. Совхозная в поселке Шелтозеро. Именно по этой дороге жители поселка и соседних Рыборецкого и Шокшинского поселений добираются к зданию амбулатории и филиалу Центральной районной больницы.

"Более 30 лет прошло с тех пор, как эта дорога была заасфальтирована, - написал Парфенчиков - Из-за проблем с дренажной системой здесь скапливалась вода, особенно весной и осенью. В 2017 году администрация поселения частично выполнила работы по осушению дренажных канав. Однако ремонт дороги в полном объеме только за счет бюджета поселения был невозможен". 

Как выяснилось, инициативу проявили жители поселка – они собрали необходимую сумму (115 тыс. рублей) для включения проекта в Программу поддержки местных инициатив. В результате из бюджета Карелии на ремонт дороги выделили субсидию в 680 тыс. рублей, а из бюджета поселения – 200 тыс. рублей.

 

По теме

Англичанки пожаловались в полицию на бойфренда без пениса
25.07.18 23:30
Электричество может подорожать из-за нового утилизационного сбора
25.07.18 22:00
ФОТО: Жена Диброва на пляже топлес
25.07.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

25.07.2018 13:29
Капитал
"Отъелись и стали красавицами"
Как живут сегодня пряжинские коровы, около года назад пережившие страшный голод?
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 2
18.07.2018 15:32
Вся аналитика

Чтиво

25.07.2018 15:46
Без политики
Нудисты, музыка, технологии
Музыкальный фестиваль Ilosaarirock три дня сотрясал небольшой финский город Йоэнсуу – наш корреспондент увидел все своими глазами.
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»