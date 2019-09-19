В Карелию на работу приехали медики из Ингушетии, Челябинска, Ульяновска

В учреждениях здравоохранения республики приступили к работе 48 выпускников мединститута ПетГУ, окончивших вуз в 2019 году, сообщили в правительстве Карелии.

Молодые специалисты – это 20 участковых терапевтов, 8 педиатров, 5 анестезиологов-реаниматологов, 3 акушера-гинеколога, 2 пульмонолога, 2 травматолога-ортопеда, 2 врача ультразвуковой диагностики, сердечно-сосудистый хирург, лор, хирург, детский хирург, психиатр и рентгенолог.

73 специалиста, окончивших Петрозаводский базовый медицинский колледж, также трудоустроились в медорганизациях республики, в том числе 10 фельдшеров – на петрозаводскую станцию скорой помощи.

Кроме того, по программе "Земский доктор" в нашу республику приехали 18 специалистов из Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Алтайского края, Ингушетии, Челябинской, Самарской, Псковской, Воронежской, Волгоградской, Ульяновской области. 15 врачей и 3 фельдшера теперь работают в центральных районных больницах.