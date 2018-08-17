В Карелию поступили 85 тысяч доз вакцины против гриппа, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

"В Карелию поступила первая партия вакцины против гриппа – 85 тысяч доз. Это позволит медицинским организациям начать иммунизацию взрослых жителей республики в рамках национального календаря профилактических прививок", - сказано в сообщении Минздрава.

Ожидается также поступление "детской" вакцины.

Власти рассчитывают на то, что в преддверии эпидсезона прививку против гриппа сделают как минимум 40% населения.

"Именно столько жителей Карелии были привиты в прошлом году, и созданная таким образом иммунная прослойка помогла избежать развития эпидемии на территории республики", - отмечают в министерстве.

Прививку от гриппа можно сделать в своей поликлинике.

Ранее стало известно, что первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.