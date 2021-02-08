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В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

Новости. Общество
12:16, 09 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

Как стало известно "Столице на Онего", учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

После публикации о приобретении Кондопожского свинокомплекса, со "Столицей на Онего" связались жители Минска. Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси. Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Деньги "Светлана" брала, а квартиры не предоставляла, кормила людей обещаниями. Когда обман вскрылся, в 2018 году пострадавшие стали обращаться в правоохранительные органы. В мае 2019 года в отношении руководителя ООО "Светлана" - Сечко Светланы Васильевны было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, а в октябре дело возбудили также в отношении ее мужа Сечко Василия Ивановича и ее сына – Сергея Васильевича Сечко. ООО "Светлана" с декабря 2018 года находится в ликвидации, а на данный момент в стадии банкротства: имущество распродано, обязательства по договорам не выполнены, деньги не возвращены", - пояснил один из пострадавших.

Потерпевшие рассказали, что расследование дела длится почти два года, но все руководители ООО "Светлана" до сих пор находятся в статусе подозреваемых и продолжают спокойно жить, в то время как "обманутые покупатели просто брошены в долговую яму"

Обманутые жители Минска предполагают, что вырученные от сделок с ними деньги могли быть потрачены на приобретение бизнеса в России.

Как минимум об одной покупке фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Беларуси Сергеем Васильевичем Сечко известно. Это свиноводческий комплекс "Кондопожский" в Карелии.

Подробнее об уголовном деле, где в мошенничестве подозревают Сергея Сечко – инвестора в Карелии, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-09 12:49:56
А что? В Карелии хорошо унавоженная почва ..для коррупции.
Гость
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