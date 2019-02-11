В карельском поселке мужчина на снегоходе сбил женщину

В Олонецком районе мужчина снегоходе сбил женщину и врезался в иномарку, сообщает МВД Карелии.

В субботу вечером в поселке Ковера 34-летний водитель, управляя незарегистрированным снегоходом, сбил 35-летнюю женщину, после чего врезался в Renault Logan.

Пешеход получила травмы, назначено амбулаторное лечение.