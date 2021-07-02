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В казенное учреждение Петрозаводска завезли крупу сомнительного качества

Новости. Общество
10:56, 03 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Опасную крупу - гречневую, манную, горох, пшено – в государственном казенном учреждении обнаружили сотрудники фитосанитарного контроля, сообщили в Россельхознадзоре.

В июне сотрудники фитосанитарного надзора Карелии провели плановую выездную проверку Федерального государственного казенного учреждения Петрозаводска. В ходе проверки были выявлены партии круп (крупа гречневая, крупа горох, крупа пшено, крупа манная) сомнительного качества, поступившие в учреждение для продовольственного обеспечения.

При этом в крупе гречневой отсутствуют обязательные показатели безопасности, относящиеся к группе микотоксинов «афлатоксин В1, Т-2 токсин», к группе пестициды «2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды», также не определен показатель «Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности» в нарушение требований, установленных техническим регламентом Таможенного союза.

Декларации о соответствии на серийный выпуск круп манной, горох, пшено приняты фасовщиком, основываясь не на собственных доказательствах в нарушение требований, установленных техническим регламентом Таможенного союза. Таким образом, фасовщик продукции провел недостоверное декларирование серийного выпуска круп.

По фактам выявленных нарушений фасовщику продукции выданы предписания о прекращении действий деклараций о соответствии на серийный выпуск круп.

Выявленная в учреждении пищевая продукция, не соответствующая требованиям безопасности, уничтожена.

Действие деклараций о соответствии на серийный выпуск круп (крупа гречневая, манная, горох, пшено) прекращено.

Поставщик привлечен к административной ответственности.

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