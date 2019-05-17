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Новости. Общество
15:19, 17 Мая 2019
фото: Законодательное собрание Карелии

В каждом законе мы стараемся учитывать пожелания жителей Карелии, заявил Шандалович

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В Национальном театре Карелии проходит торжественное заседание, посвященное 25-летию Законодательного собрания республики.

Открывая торжественное мероприятие, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович сказал, что

Ровно 25 лет назад, 17 мая 1994 года, состоялось первое заседание Законодательного собрания. В этот день карельский парламент вступил в законные права и практически с нуля начал работу по формированию законодательной основы дальнейшего развития Карелии.

"Мы знаем, как сложно было принимать новые региональные законы, когда в бюджете часто не хватало средств. Но карельский парламент всегда умел находить компромиссные решения, которые в конечном итоге приводили к положительным результатам. Можно с уверенностью сказать, что за четверть  века при участии всех ветвей власти в Карелии создана современная нормативная правовая база, отвечающая задачам и потребностям развития региона", - отметил спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

"Уверен, что авторитет высшего законодательного органа власти Карелии будет только укрепляться, а традиции парламентаризма, основанные на внимательном отношении к интересам граждан и ответственности за принятые решения, будут крепнуть. И, конечно, от имени всего депутатского корпуса самые искренние слова благодарности за оказанное доверие и активную гражданскую позицию хочу выразить в адрес наших избирателей. В каждом принимаемом законе мы всегда стараемся учитывать предложения и пожелания жителей Республики Карелия", - сказал он.

С 25-летием высшего органа законодательной власти Карелии парламентариев поздравил глава республики Артур Парфенчиков. Он отметил, что депутаты всех созывов внесли свой вклад в развитие Карелии. За последние годы были сделано очень много важных шагов в развитии законодательства, в частности, в сфере экономики. "У нас сложились конструктивные, эффективные взаимоотношения. Я уверен, что в рамках нашего взаимодействия нам по плечу решение самых сложных задач", - сказал Артур Парфенчиков.

За высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями глава Карелии вручил медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" Элиссану Шандаловичу. Знаком отличия "За безупречную службу 40 лет" он наградил зампредседателя комитета по бюджету и налогам Николая Зайкова. Благодарственное письмо главы республики за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие получил депутат Виктор Степанов. Почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия" руководитель региона поощрил депутата Аркадия Рутгайзера.

Всего за четверть века Заксобрание приняло свыше 2 тысяч законов, большинство из которых направлены на поддержку и развитие здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, образования и социальной защиты. Только в 2019 году принято более 40 законов.

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