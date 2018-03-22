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Новости. Криминал
13:55, 22 Марта 2018

В Кеми мужчина проспал 21 тысячу рублей

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Знакомый из кафе оставил жителя Кеми без денег, сообщили в МВД Карелии.

Участковым уполномоченным полиции Кеми раскрыта кража, совершенная в отношении местного жителя.

В Кеми 40-летний местный житель проводил один из вечеров в кафе. Там он познакомился с еще одним посетителем. Мужчины выпили, а потом завязалось общение с двумя женщинами. Вскоре вся компания оказалось дома у одной из них.

В какой-то момент потерпевший уснул, а проснувшись, обнаружил, что исчезла его банковская карта. Покинул квартиру и недавний знакомый. Вскоре владелец карты узнал, что с его счета сняты 21 тысячу рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого – 36-летнего ранее судимого местного жителя. Он дал признательные показания и сообщил, что еще в кафе подсмотрел пин-код, а когда появилась возможность, забрал карту и снял денежные средства. Похищенное было истрачено на спиртное.

В настоящее время продолжается следствие.

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