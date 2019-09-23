В Кемском районе АО "ПСК" заканчивает ремонт энергообъектов

В рамках подготовки к зиме 2019 – 2020 гг. АО "Прионежская сетевая компания" хозяйственным способом отремонтирует на территории района 9 линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Работы по ремонту ЛЭП были начаты в 1-м квартале нынешнего года и сейчас завершаются.

На линиях, питающих потребителей в самом районном центре, а также в поселках Авнепорог, Панозеро и Рабочеостровск было установлено 159 опор и смонтировано 2 км нового самонесущего изолированного провода.

Как подчеркнули в компании, проведенные работы значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей: "Линии электропередачи модернизировались в соответствии с "Ремонтной программой на 2019 год". Все работы выполнены в срок и с хорошим качеством".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.