Присяжные в кемском суде оправдали мужчину, которого ранее обвинили в убийстве

Рассмотрение уголовного дела происходило с участием присяжных заседателей.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, сообщили в пресс-службе Кемского городского суда.

Органами предварительного расследования мужчина обвинялся в том, что в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, имея умысел на причинение смерти женщине, возникший в ходе ссоры с последней на почве личных неприязненных отношений, умышленно ударил ее кухонным ножом в области головы и шеи, в результате чего наступила смерть потерпевшей.

Действия квалифицировали как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Рассмотрение уголовного дела происходило с участием присяжных заседателей.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 24 января 2024 года было признано недоказанным, что деяние совершил фигурант.

На основании оправдательного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан невиновным и оправдан. За ним было признано право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Как отметили в источнике, ранее настоящее уголовное дело также рассмотрели с участием коллегии присяжных заседателей и вынесли оправдательный вердикт, который был отменен апелляционной инстанцией и направлен на новое рассмотрение.