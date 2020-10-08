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В колонии Карелии пройдут "Игры разума"

Новости. Общество
11:19, 09 Октября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В исправительной колонии №7 началась подготовка к новому интеллектуальному проекту "Игры разума", сообщили в УФСИН Карелии.

В конкурсе принимают участие команды, состоящие из двух человек.

Правила конкурса: в команде могут принимать участие только осужденные из одного отряда, в каждой игре участвуют две команды. В ходе игры ведущий задает двадцать вопросов, время обсуждения каждого вопроса 60 секунд. За каждый правильный ответ команда получает один бал. Команда набравшая наибольшее количество балов проходит в следующий тур игры.

Ранее сообщалось, что для заключенных в Карелии провели турнир по киберспорту.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-09 13:20:15
Пора ночного фотографа с Герцена в сизо на девятке переводить. Пусть начинает привыкать к строгому режиму. Экскурсии ему там организовать, с коллективом будущим познакомить.
кир
2020-10-09 11:27:34
Чего вы нас зомбируете колониями? Надоело.
Гость
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