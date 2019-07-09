В Кондопоге открывается филиал офтальмологического центра Карелии

Учредитель и инвестор глазной клиники Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин рассказал о развитии офтальмологии в республике.

По словам инвестора, по результатам договоренности с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым в рамках государственного частного партнерства был подготовлен и реализован проект создания в Кондопоге филиала ОЦК – кабинета офтальмологического приема.

"В Кондопоге, в здании бывшего родильного дома, где сейчас располагается поликлиника, - пояснил Олег Ковригин, - мы взяли в аренду кабинет, сделали там полностью ремонт и сейчас ждем оборудование, которое оформляется на таможне. С сентября в городской поликлинике начнет работать наш офтальмологический кабинет, оборудованный по последнему слову техники. Вести прием будет наш доктор".

Какие изменения произошли в работе офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса и началось ли уже строительство новой детской глазной клиники на улице Варламова, читайте здесь.