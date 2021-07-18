В Кондопоге пьяная женщина не заметила, как ее обокрали

Встреча с друзьями закончилась для жительницы города бумажников в Карелии потерей дорогого гаджета.

По сообщению МВД Карелии, 58-летняя кондопожанка обратилась в полиции с заявлением о том, что потеряла смартфон стоимостью 13 800 рублей. Женщина пояснила, что обнаружила пропажу наутро после встречи с друзьями, на которой не обошлось без спиртного. Горожанка не помнила, когда видела гаджет в последний раз, и не предполагала, где могла его оставить.

Сотрудники уголовного розыска установили, что телефон был похищен 27-летним ранее судимым местным жителем. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что увидел, как на скамейке возле одного из жилых домов сидит сильно пьяная женщина, рядом с ней он приметил дорогостоящий мобильный телефон. По версии следствия, молодой человек завладел им и в этот же день сбыл своему приятелю. Вырученные деньги рецидивист потратил на спиртное. Похищенное стражи порядка изъяли.

Теперь фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.