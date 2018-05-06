В Кондопоге водитель не заметил пенсионерку и наехал на нее

По теме
Загрузка...
В ДТП в Кондопоге пострадала 62-летняя пенсионерка, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 5 мая, в 13.30 в Кондопоге 42-летний водитель, управляя автомобилем "ЗАЗ", при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть вне установленного для перехода места.
В результате наезда женщина 62 лет получила травмы.
По теме
Выбор читателей
03.05.2018, 12:51
04.05.2018, 06:40
01.05.2018, 11:20
01.05.2018, 12:50
02.05.2018, 09:39
Аналитика
03.05.2018 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
Медиа
04.05.2018 12:18
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии