В Кондопоге водитель не заметил пенсионерку и наехал на нее

В ДТП в Кондопоге пострадала 62-летняя пенсионерка, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 5 мая, в 13.30 в Кондопоге 42-летний водитель, управляя автомобилем "ЗАЗ", при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть вне установленного для перехода места.

В результате наезда женщина 62 лет получила травмы.