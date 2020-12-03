В Кондопожском районе автомобиль врезался в опору ЛЭП

ДТП произошло в селе Янишполе Кондопожского района.

Автомобиль сбил железобетонную опору. Водитель не пострадал. Чего не сказать про линию электропередачи. От удара опора сломалась у основания и рухнула на землю.

Энергетики Карельского филиала "Россети Северо-Запад" оперативно подготовили все необходимые материалы и за максимально короткое время отремонтировали поврежденный участок. Установили новую опору, заменили изоляторы, устранили обрывы.

В 2020 году в филиале зафиксировано 25 случаев повреждения опор ЛЭП по вине сторонних лиц. Ущерб составил 700 тысяч рублей, из них 600 тысяч уже взыскано с виновных.

По каждому факту проводится проверка. Водителю, который повредил энергообъект и скрылся с места ДТП, помимо возмещения ущерба, грозит ответственность, предусмотренная КоАП РФ, вплоть до лишения прав. Автомобилисты имеют возможность возместить ущерб в досудебном порядке – повреждение электросетевого объекта может быть покрыто за счет страховой суммы по ОСАГО.

Энергетики призывают автомобилистов быть внимательными и ответственными на дорогах: повреждение энергообъекта – это, в первую очередь, смертельная опасность для водителя, пассажиров и случайных прохожих.

Если автотранспорт зацепил провод ЛЭП, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения 112 и по единому круглосуточному бесплатному телефону "Россети Северо-Запад" 8-800-220-0-220.