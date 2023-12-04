В Костомукше из-за пожара эвакуировали школьников

Вечером 5 декабря в центре внешкольной работы произошел пожар.

Во вторник, 5 числа, около 18.00, во время учебных занятий загорелось здание Центра внешкольной работы на Ленинградской, 11.



Персонал учреждения эвакуировал детей. Пожар потушили спасатели, его причины устанавливаются.



За информацией о возобновлении занятий родителей просят следить в паблике Центра внешкольной работы, сообщили в соцсети власти города горняков.