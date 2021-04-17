В ковид-центрах Карелии шесть пациентов не могут дышать самостоятельно

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

По данным на утро 18 апреля в стационарах Карелии находятся 339 больных COVID-19, сообщил министр здравоохранения. Из них 288 находятся в состоянии средней тяжести, 45 - тяжелых больных, 6 пациентов – крайне тяжелых, подключены к ИВЛ (из них 2 – на инвазивной ИВЛ).

Ранее Оперштаб правительства Карелии сообщил о смерти от коронавируса 80-летней жительницы Петрозаводска, которая не обращалась за медицинской помощью.