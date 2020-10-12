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В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска возобновят работу воскресной школы, закрытой при большевиках

Новости. Общество
14:55, 13 Октября 2020
фото: eparhia.karelia.ru
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Ее первыми учениками станут дети дошкольного возраста.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска 18 октября состоится первое собрание воскресной школы. Подобное учебное заведение действовало при храме с конца XIX века, но было закрыто при большевиках.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, воскресная школа займет помещения приходского дома, который был ранее капитально отремонтирован. Одним из главных направлений деятельности школы на начальном этапе станет работа с детьми дошкольного возраста. Руководителем учебного заведения назначен клирик собора иерей Евгений Кутырев.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-10-13 16:29:57
Уж лучше так, изучать Маркса, считавшего Россию варварским образованием, которое сформировалось и окрепло под влиянием монгольского ига .
Plant
2020-10-13 15:53:15
Правильней надо писать "при коммунистах".
тетка
2020-10-13 15:40:33
Ну не знаю, какие родители отдадут своих детей для оболванивания.
кир
2020-10-13 15:34:23
ЯПлакаль. :)
Горожанин
2020-10-13 15:31:36
В 19 веке в этой школе поголовно безграмотное население грамоте учили. Теперь чему учить будут? Компьютерной грамотности?
протестанутый
2020-10-13 15:08:28
Ну, за большевиков :)
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