В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска возобновят работу воскресной школы, закрытой при большевиках

Ее первыми учениками станут дети дошкольного возраста.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска 18 октября состоится первое собрание воскресной школы. Подобное учебное заведение действовало при храме с конца XIX века, но было закрыто при большевиках.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, воскресная школа займет помещения приходского дома, который был ранее капитально отремонтирован. Одним из главных направлений деятельности школы на начальном этапе станет работа с детьми дошкольного возраста. Руководителем учебного заведения назначен клирик собора иерей Евгений Кутырев.