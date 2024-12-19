В Лахденпохском районе планируется необычный «концерт» в кирхе

В Лахденпохском районе, возможно, пройдет концерт в заброшенной кирхе.

Сергей Малиновский, ранее проводивший запись звучания органа в кирхе Лумиваара, планирует повторить свой опыт в начале января и ищет контакты ответственных за здание.

Сообщение об этом появилось в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!». Автор поста рассказывает, что несколько лет назад он приезжал в кирху зимой ночью со звуковым и световым оборудованием, чтобы записать звучание органа. Видеозапись этого мероприятия получила большой отклик от местных жителей, которые выразили желание заранее узнать о подобных событиях в будущем.

В связи с этим Сергей намерен организовать нечто подобное в первых числах января и обратился к участникам сообщества с просьбой о помощи в поиске контактов.

«Хочу поинтересоваться у вас, есть ли у вас контакты ответственных лиц в кирхе Лумиваара? Я хотел бы организовать подобный „концерт“ в первых числах января. Буду признателен если вы опубликуете такой запрос. Суть запроса — выйти на людей, у которых есть полномочия впустить гостей в кирху», — написал автор.