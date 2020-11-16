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В магазине Петрозаводска коробку с бесплатными масками привязали веревкой, чтобы не украли (ФОТО)

Новости. Общество
15:07, 17 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В одном из сетевых магазинов Петрозаводска стали раздавать бесплатные маски.

В связи с пандемией коронавируса в Карелии введен масочный режим. Все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. В магазинах покупатели без масок часто высказывают недовольство за отказ продавца обслуживать их.

Чтобы избежать штрафов и конфликтных ситуаций, в одном из сетевых магазинов на Древлянке руководство решило предоставлять покупателям бесплатные защитные маски при необходимости.

В результате при входе в магазин была установлена коробка с защитными масками в индивидуальных упаковках.

По словам кассиров, бесплатные маски очень быстро заканчиваются, потому что люди берут их впрок.

"Многие заходят просто для того, чтобы взять маску - и все, они даже в магазин не проходят. Берут маски и бегут на улицу, - рассказала продавец. – Коробку пришлось привязать веревкой, иначе унесут сразу все маски".

Напомним, ужесточение масочного режима ввел Роспотребнадзор 27 октября.

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Комментарии

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delphi
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