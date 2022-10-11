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В МЧС Карелии рассказали о поиске пропавшего рыбака из Кварцитного

Новости. Общество
11:04, 12 Декабря 2022
фото: © myseldon.com

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Поисковые работы спасателей и добровольцев пока не принесли результатов.

7 декабря 2022 года начались поиски пропавшего жителя поселка Кварцитный Прионежского района. Дмитрий Ходор выехал на моторной лодке «Казанка» на рыбалку в Онежское озеро из поселка Кварцитный в сторону поселка Шелтозеро и затем перестал выходить на связь. Близкие родственники обратились в МЧС России по Республике Карелия.

В этот же день на место происшествия для выяснения обстоятельств выехали сотрудники полиции ОМВД России по Прионежскому району, затем в Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС) была направлена заявка на проведение поисковых работ. Поисковые работы на открытой воде могут проводиться только силами КРПСС, ввиду закрытия навигации, плавсредства Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) поставлены на зимовку.

8 декабря петрозаводским ПСО была осмотрена береговая линия протяженностью 13 км. Затем 9 декабря петрозаводским ПСО была осмотрена береговая линия от поселка Кварцитный до остова Брусно, квадрокоптером обследована береговая линия между мысами Петпесок и Кайлахта, пешим порядком рыбацкие избы в районе мыса Петпесок. Поиски результатов не дали.

Близкие родственники обеспокоены безрезультатными поисками. Жена пострадавшего написала в соцсетях о том, что каждый день поиска важен в такой ситуации, а также выразила благодарность людям, которые не остались равнодушными.

«В связи отсутствием информации от заявителей о возможном месте нахождения потерявшегося, площадь поисковых работ составляет порядка 10 квадратных километров. Глубины в месте возможного поисковых работ составляют порядка 50-60 метров, водолазные работы и камера бокового обзора может применяться на глубинах до 30 метров. В связи с этим поисковые работы были прекращены до подачи повторной заявки и выяснения дополнительных обстоятельств», ― прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков.

Также для осмотра береговой линии по суше привлекаются добровольцы. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Аллерт» уже помогли обследовать 4 км в районе места происшествия.

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