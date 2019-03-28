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Новости. Общество
14:00, 28 Марта 2019
фото: vk.com/club174196957

В МЧС рассказали о причине пожара в доме семьи Власовых, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым

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В Суоярвском районе Карелии в поселке Суоеки у семьи Власовых 22 марта сгорел дом.

В пятницу в 13.35 в дежурную службу МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в посёлке Суоеки. Возгорание удалось ликвидировать в 14.20. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что сгорел дом семьи Власовых, ставших известных после информационного скандала с главой Карелии, когда Анна Власова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова организовать детский сад в Суоеки, а он некорректно ответил ей.

Напомним, информационный скандал произошел в связи с тем, что Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

В МЧС сообщили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. 

Продолжается сбор помощи погорельцам из Суоеки.

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