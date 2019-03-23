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Новости. Происшествия
11:50, 23 Марта 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Семье из Суоеки, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым, нужна помощь из-за пожара

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В Суоярвском районе Карелии в поселке Суоеки у семьи Власовых в 22 марта сгорел дом.

В группе "Суоярвский вестник" появилась информация с просьбой о помощи  семье Власовых. 

"В помощи нуждается и их соседка Валентина Байчик, которая также осталась без крова. Обращаемся ко всем неравнодушным людям, готовым поддержать погорельцев. Пока мы имеем только номер телефона, привязанный к банковской карте Андрея Николаевича Власова, +79114045652".

Напомним, 22 марта в 13.35 в дежурную службу МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в посёлке Суоеки. Возгорание удалось ликвидировать в 14.20. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что сгорел дом семьи Власовых, ставших известных после информационного скандала с главой Карелии, когда Анна Власова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова организовать детский сад в Суоеки, а он некорректно ответил ей.

"Столица на Онего" связалась с главой семьи – Андреем Власовым, который сообщил, что находится не на месте происшествия, а едет домой с вахты.

"С женой еще не разговаривал, - сказал Андрей, - мне позвонили из поселка, сказали, что у меня дом горит. Бабушка с внуками, жена с детьми там. Но там ветер сильный, все сгорело дотла. Соседку жалко тоже, успела ли хоть документы взять?.. У нас там связи нет, плохо ловит: не связаться, ничего не узнать".

По предположениям Андрея, пожар мог возникнуть из-за старой проводки на чердаке.

"Дома-то мы за всем следим, мощными приборами не пользуемся", - объяснил Власов.

Информационный скандал произошел в связи с тем, что Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

На сегодняшний день конфликт удалось решить. Детский сад в поселке работает.

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