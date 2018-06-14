В мэрии обсудили крупную аварию на Перевалке, из-за которой люди 15 часов сидели без света

В мэрии Петрозаводска прошло совещание, посвященное нештатным ситуациям на электрических сетях. В конце мая коммунальная авария на Перевалке на 15 часов оставила без света 25 многоквартирных домов.

Совещание с участием чиновников, представителей АО "ОРЭС-Петрозаводск" и прокуратуры провела глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сообщает мэрия.

"Главная тема встречи – анализ причин нештатных ситуаций на электрических сетях, в частности крупной аварии в районе Перевалка, в результате которой жители 25 многоквартирных домов в течение 15 часов оставались без света", - сказано в релизе администрации.

Участники совещания обсудили основные меры для минимизации возможности массовых отключений. Отмечается, что специалисты ОРЭС-Петрозаводск поддержали предложение о заключении соглашений для доступа к резервным источникам электроснабжения, "в том числе использовании генераторов других эксплуатирующих предприятий за абонентскую плату".

"От вашей организации мы ждём очень решительных действий. Мы готовы обеспечить совместную работу специалистов Администрации города и энергоснабжающей компании, чтобы уйти от проблемы массовых аварийных отключений", - подчеркнула Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска дала поручение подчиненным усилить взаимодействие с АО "ОРЭС-Петрозаводск" в вопросах согласования застройщиками порядка земляных работ, определения бесхозных сетей и проч.