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Новости. Общество
10:20, 14 Июня 2018
фото: администрация Петрозаводска

В мэрии обсудили крупную аварию на Перевалке, из-за которой люди 15 часов сидели без света

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В мэрии Петрозаводска прошло совещание, посвященное нештатным ситуациям на электрических сетях. В конце мая коммунальная авария на Перевалке на 15 часов оставила без света 25 многоквартирных домов.

Совещание с участием чиновников, представителей АО "ОРЭС-Петрозаводск" и прокуратуры провела глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сообщает мэрия.

"Главная тема встречи – анализ причин нештатных ситуаций на электрических сетях, в частности крупной аварии в районе Перевалка, в результате которой жители 25 многоквартирных домов в течение 15 часов оставались без света", - сказано в релизе администрации.

Участники совещания обсудили основные меры для минимизации возможности массовых отключений. Отмечается, что специалисты ОРЭС-Петрозаводск поддержали предложение о заключении соглашений для доступа к резервным источникам электроснабжения, "в том числе использовании генераторов других эксплуатирующих предприятий за абонентскую плату".

"От вашей организации мы ждём очень решительных действий. Мы готовы обеспечить совместную работу специалистов Администрации города и энергоснабжающей компании, чтобы уйти от проблемы массовых аварийных отключений", - подчеркнула Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска дала поручение подчиненным усилить взаимодействие с АО "ОРЭС-Петрозаводск" в вопросах согласования застройщиками порядка земляных работ, определения бесхозных сетей и проч.

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Комментарии

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кир
2018-06-14 10:34:44
У вас нет законов остановить расширение города, поэтому аварии такого типа будут продолжаться. И проектов с новыми, обоснованными мощностями тоже нет. "Ничего у тебя нет! Ты голодранец!" (Берегись автомобиля).
Плейшнер
2018-06-14 10:26:30
Сдали в мэрии всё , что можно и нельзя в аренду , наставив дилетантов как в ПЭС директорами с акушерским образованием и стригут бабло , вместо того чтобы самим ( МУП ) обслуживать муниципальное оборудование и получать прозрачную прибыль .
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