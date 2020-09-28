В мэрии Петрозаводска назвали причину повреждения липы на Левашовском бульваре

Снос зеленых насаждений в карельской столице осуществляется под пристальным контролем специалиста-дендролога, заверили в администрации города.

Напомним, петрозаводчанка выложила в Сети фото сломанной молодой липы, которая, по ее словам, была повреждена подрядчиками, занимающими сносом аварийных деревьев.



Администрация Петрозаводска

Как отметили в адмнистрации города, на прошлой неделе на Левашовском бульваре от порыва ветра упала старовозрастная береза. Дерево повредило молодую липу, растущую поблизости. По заключению специалистов, после обрезки, которую произведут в ближайшее время, растение придет в норму. Остатки упавшей березы сегодня будут вывезены.

Иных работ по сносу аварийных деревьев на Левашловском бульваре в настоящее время не производится, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в сквере Ивана Петрова снесут аварийные деревья.