В мэрии Петрозаводска рассказали, как будет назначаться инвестиционный уполномоченный

Инвестиционный уполномоченный в карельской столице будет назначен без проведения конкурсных процедур.

Должность инвестиционного уполномоченного будет введена силами администрации Петрозаводска в связи с соответствующей рекомендацией, поступившей из Минэка Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как будет финансироваться эта должность, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".