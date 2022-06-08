В мэрии Петрозаводска рассказали, какая дорога в городе с сегодняшнего дня станет ровной

Подрядчик начал укладывать выравнивающий слой на улице Генерала Фролова, ремонтные работы продолжаются также на нескольких улицах Кукковки и Центра, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступила к укладке выравнивающего слоя на улице Генерала Фролова. Также компания продолжает фрезерование старого асфальта на улицах Щербакова и Красной. Кроме того, подрядчик приступил к демонтажу старого бордюрного камня на Карельском проспекте.

В мэрии напомнили, в этом строительном сезоне компания ремонтирует дороги, которые планировалось привести в порядок в следующем году. Это стало возможно благодаря тому, что в прошлый дорожно-строительный сезон подрядчик шёл с опережением графика. Асфальт восстановили на дорогах и тротуарах, которые предполагалось отремонтировать за 2021 и 2022 годы.