В мэрии Петрозаводска рассказали, когда будет новогодний салют

В Петрозаводске 1 января в 01:00 на площади Кирова начнётся большой городской праздник.

Как рассказали в мэрии, петрозаводчан и гостей столицы Карелии в новогоднюю ночь ждёт программа под названием "ДискоЁлка" - это зажигательный танцевальный марафон, представляющий парад лучших хитов прошедшего года.

"Крутые ди-джеи готовы отыграть так, чтобы возле главной ёлки города не осталось ни одного замерзающего человека. Вы увидите волшебное появление Деда Мороза и Снегурочки, которое, конечно, никогда не обходится без подарков, и красочный фейерверк в 03:30", - сообщают организаторы.

Кроме того, Дед Мороз дал обещание исполнить желание всех, кто сделает селфи у главной городской ёлки и выставит фото под хештегом #дискоелкавптз.

Актуальный план городских мероприятий, посвящённых новогодним праздникам, можно посмотреть здесь.